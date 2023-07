POL-DA: Kelsterbach: Sprinter und Lastwagen im Fokus der Polizei/Fast 3000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten

Gernsheim (ots) - Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch (05.07.), das Gelände einer Firma in der Industriestraße heimgesucht und sind anschließend gewaltsam in eine dortige Fertigungshalle eingebrochen. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle diverse Kupferrohre und Messing im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro gestohlen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort. Wer hierzu Hinweise geben ...

