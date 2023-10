POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Ohne Fahrerlaubnis alkoholisiert unterwegs

Bad Wildbad, Calmbach (ots) - Am Samstag Nachmittag, gg. 14.45 Uhr, geriet ein Wohnwagen auf dem Campingplatz Rehmühle in Brand. Im weiteren Verlauf schlugen die Flammen auf einen zweiten Wohnwagen über. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Weiterhin wurde ein feststehendes Gebäude ("Mobil-Home") ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen; die Fassade wurde beschädigt. Eine 73 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf ...

