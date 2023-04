POL-HA: Verkehrskontrolle mit Folgen

Hagen (ots) - Am 07.04.2023 gegen 22.17 Uhr kam es an der Rathausstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem VW die Rathausstraße in Richtung Märkischer Ring. In Höhe des Rathaus an der Volme fuhr er zuerst gegen ein dortiges Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel. Danach fuhr der Mann mit seinem Auto noch bis zur Kreuzung Rathausstraße/Elbersufer. Dort war das Fahrzeug nach einem Zusammenstoß mit einer Laterne nicht mehr ...

mehr