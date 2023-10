Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bei Flucht vor Polizei verunfallt

Pforzheim (ots)

Verletzt worden sind am Freitagabend zwei Personen, nachdem sie versucht haben, mit einem Kleinkraftrad vor der Polizei zu flüchten.

Einer Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Süd fiel am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad in der Hirsauer Straße auf. Die Beamten beabsichtigten die Verkehrsteilnehmer einer polizeilichen Kontrolle zu unterziehen und gaben diesen entsprechende Anhaltezeichen. Nachdem Fahrer und Sozius das Polizeifahrzeug erblickt hatten, beschleunigte der Fahrer das Kleinkraftrad und fuhr in Richtung der Steinernen Brücke davon. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und gab weiterhin Anhaltesignale. Die Flucht des Fahrzeuges führte über die Friedenstraße, den Liebfrauenweg in den Sonnenhof "Auf der Rotplatte". Eine zwischenzeitlich zur Unterstützung angeforderte zweite Streifenbesatzung fuhr dem Flüchtenden in der Straße "Auf der Rotplatte" entgegen und stellte den Streifenwagen auf der Fahrspur des Kraftrades ab. Der Fahrer des Motorrades erkannte dies offenbar zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Streifenfahrzeug und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sich der 17-jährige Fahrer schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der 18-jährige Sozius wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt. Das Kleinkraftrad war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Streifenwagen entstanden Schäden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

