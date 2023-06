POL-SU: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet vierstelligen Betrag

Windeck (ots) - Am Samstag (03. Juni) gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ein Wohnhausbrand an der Reidershofer Straße in Windeck-Leuscheid gemeldet. Hier kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde ...

