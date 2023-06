Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 80-jähriger Pedelecfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (05. Juni) kam es gegen 10:30 Uhr im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Im Tiefental in Troisdorf-Eschmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Troisdorfer tödlich verletzt wurde.

Der 80-Jährige befuhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Straße "Im Tiefental" aus Eschmar kommend in Richtung Müllekoven. Im Kreuzungsbereich fuhr er auf die Fahrbahn, wo es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Troisdorfer kam, der mit seinem VW Touran die Rheinstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring befuhr. Durch die Kollision kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab, wo er auf einem Feld zum Stillstand kam. Der 80-Jährige stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte lebensbedrohlich verletzt auf das Feldstück. Der Pedelecfahrer wurde nach notärztlicher Versorgung am Unfallort ins Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später infolge seiner Verletzungen verstarb. Der 63-Jährige erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Beweis- und Spurensicherung wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln angefordert. Das Pedelec des 80-Jährigen und der PKW des 63-Jährigen wurden als mögliche Beweismittel sichergestellt. Die Unfallaufnahme und die Sperrung der Unfallstelle dauerten bis circa 13:30 Uhr an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Ehefrau des Verstorbenen wurde von einem Notfallseelsorger betreut. (Re)

