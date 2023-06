Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Siegburg (ots)

Am Samstag (03. Juni) wurden eine 21-jährige Frau und ein 17-jähriger Mann (beide aus Duisburg) bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen.

Gegen 15:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Warenhauses an der Kaiserstraße in Siegburg die beiden Diebe, wie sie mehrere hochwertige Parfumflaschen in ihre Tragetasche steckten und den Kassenbereich passierten. Bevor sie das Geschäft verlassen konnten, sprach der Ladendetektiv sie an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizisten fest.

Die Beamten fanden in der Tragetasche 13 Parfumflaschen in einem Gesamtwert von knapp 2.300 Euro. Die 21-Jährige und der 17-Jährige, die beide wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt sind, wurden vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen sie vorlagen, wurden beide nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls wurde gegen die beiden Ladendiebe eingeleitet. (Re)

