POL-SU: Auto stark beschädigt

Sankt Augustin (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (01. Juni) wurden in Sankt Augustin zwei Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen. Gegen 02:45 Uhr meldete eine Anwohnerin im Ortsteil Niederpleis der Polizei verdächtige Feststellungen. Ein Mann solle sich mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Als die Beamten mit insgesamt drei Streifenwagen in der Mülldorfer Straße eintrafen, konnte ...

mehr