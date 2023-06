Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter/Eine Frau leicht verletzt

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (01. Juni) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Verkehrsunfall zwischen E-Scooter- und Pkw-Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin befuhr gegen 13:50 Uhr die Bonner Straße in Richtung Hauptstraße. Als die 44-Jährige in den Kreisverkehr Bonner Straße/Adenauerstraße einfuhr, erkannte sie nicht, dass eine 20-jährige Troisdorferin mit ihrem E-Scooter den Rad- und Fußgängerweg vor dem Kreisverkehr überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Rollerfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden. Die hinzugerufenen Polizisten fertigten eine Unfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell