Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: WhatsApp-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Mittwoch (31. Mai) wurde eine 52-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid Opfer einer Betrugsmasche. Gegen 10:20 Uhr erhielt sie zunächst eine SMS, die den Anschein erweckte, von ihrem Sohn zu sein. Im weiteren Verlauf wurden die Nachrichten über WhatsApp ausgetauscht. Der Betrüger täuschte eine finanzielle Notlage vor, woraufhin die 52-Jährige eine Überweisung in Höhe von knapp 1.500 Euro veranlasste. Nachdem der Nachrichtenaustausch abgebrochen war, stellte sie fest, dass es sich bei dem Unbekannten nicht um ihren leiblichen Sohn handelte.

Hinweise der Polizei:

Rufen Sie Ihren Angehörigen einfach auf der unbekannten Nummer an! Wenn sich die richtige Person meldet, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, fragen Sie doch was Persönliches. Oder kontaktieren Sie die Person mit der Ihnen bekannten Rufnummer. Werden Sie immer misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden! Speichern Sie unbekannte Rufnummern nicht ohne Prüfung als Kontakt ab. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell