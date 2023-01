POL-BI: Pkw stößt gegen Krankenhaus Bebauung

Bielefeld (ots) - RW / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen, den 22.01.2023, in ein Fahrradgeschäft in der Bielefelder Innenstadt ein und entwendeten drei Fahrräder. Gegen 07:00 Uhr verschafften sich die Personen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Zimmerstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Sie entwendeten neue Mountainbikes der Marken Forbidden und Specialized im ...

mehr