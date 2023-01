Polizei Bielefeld

POL-BI: Mountainbikes aus Fahrradgeschäft gestohlen

Bielefeld (ots)

RW / Bielefeld / Mitte - Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen, den 22.01.2023, in ein Fahrradgeschäft in der Bielefelder Innenstadt ein und entwendeten drei Fahrräder.

Gegen 07:00 Uhr verschafften sich die Personen gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Zimmerstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Sie entwendeten neue Mountainbikes der Marken Forbidden und Specialized im Wert von circa 13.800 Euro. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens zwei Täter beteiligt gewesen sein.

Die Polizei fragt, wer kann Angaben zu möglichen Tätern machen oder hat beobachtet, wie die Fahrräder vom Tatort abtransportiert wurden? Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder den Tätern beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell