POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert gegen parkenden Pkw gefahren und geflüchtet

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen den Fahrer eines unfallflüchtigen Fahrzeugs ausfindig machen können, welches zuvor mit einem parkenden Pkw kollidiert war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 68 Jahre alte Fahrer eines Audi, gegen 00:50 Uhr, die Lameystraße in Richtung Friedensstraße als er offenbar infolge alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn abkam und gegen einen Skoda prallte. Im Anschluss entfernt er sich von der Unfallstelle ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, welche sofort nach dem Fahrzeug fahndete und den verunfallten Audi mitsamt Fahrer an der Kreuzung Lameystraße / Glümerstraße antraf. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholvortest vor Ort ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Der Schaden am Audi beläuft sich auf geschätzte 10.000 Euro, der Schaden am Skoda auf etwa 12.000 Euro. Den 68 -Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren mit mehreren Tatvorwürfen, unter anderem wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle.

Allgemeine Hinweise Ihrer Polizei:

Ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten "relativen Fahruntüchtigkeit" gesprochen werden. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Lenkern im öffentlichen Straßenverkehr von "absoluter Fahruntüchtigkeit" gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

