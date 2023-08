Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Mehrere PKW in der Pilgerstraße mutwillig beschädigt

Frankenthal (ots)

Wohl durch zwei bislang unbekannte Täter wurden in der vergangenen Nacht mehrere geparkte PKW in der Pilgerstraße beschädigt. Ein aufmerksamer Geschädigter verständigte die Polizei, nachdem er die beiden Tatverdächtigen, zwei männliche 16-19-Jährige, zu Fuß von der Pilgerstraße über die Mörscher Straße/Pestalozzistraße verfolgte, dann jedoch aus den Augen verlor. Durch die Polizeibeamten wurden schließlich fünf beschädigte PKW festgestellt. Ein weiterer PKW wurde ebenfalls angegangen. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte im Bereich 05.08.2023 zwischen 01:50 Uhr und 02:30 Uhr liegen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und Geschädigten - Wer kann tatrelevante Hinweise geben und/oder hat die Tatverdächtigen ebenfalls gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

