Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spielende Kinder lösen Polizeieinsatz aus

Bleicherode (ots)

Drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren suchten sich am Sonntagnachmittag einen denkbar ungünstigen Platz zum Spielen aus und lösten so einen Polizeieinsatz aus. Der geschlossene Spielplatz auf dem Gelände eines Kindergartens sollte es sein. Zeugen beobachteten die Drei, wie sie widerrechtlich über den Zaun auf das Gelände kletterten und informierten die Polizei. Die Beamten nahmen sich den Kindern an und brachten sie nach Hause. Zumindest das 14-jährige Mädchen könnte wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruches strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.

