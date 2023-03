Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsserie reißt nicht ab

Mühlhausen (ots)

Am 18.03.2023 vormittags mussten die Besitzer ihrer Gartens in der Friedrich-Hebbel-Straße feststellen, dass in ihre Gartenlaube eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hatten vom Benzinrasenmäher bis zum Standup- Paddleboard alles Wehrthaltige entwendet. Mit einem Hebelwerkzeug wurde erst die Tür zur Gartenlaube und dann zum Geräteschuppen geöffnet. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand zusätzlich ein hoher Sachschaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter der 036014510.

