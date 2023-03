LPI-NDH: Roller-Fahrer ohne Versicherung unterwegs

Bad Frankenhausen (ots) - Am Samstagmittag befuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander die L 1172 aus Richtung Bad Frankenhausen kommend in Richtung Rottleben. Als der Fahrer des Pkw VW nach links in die Straße Teichmühle abbiegen wollte, bemerkte der dahinter befindliche Führer eines Pkw Nissan dies zu spät und fuhr dem VW ungebremst hinten auf. Der Unfallverursacher sowie die Beifahrerin im Pkw VW wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ...

mehr