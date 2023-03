Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 19.03.2023

Nordhausen (ots)

Straftaten:

In der Nacht vom 17. zum 18.03.2023 beschädigten unbekannte Täter die Scheiben von zwei auf dem Patientenparkplatz der Kurparkklinik in Heiligenstadt / Felgentor abgestellten Fahrzeugen Smart und Subaru. Dabei hinterließen die Unbekannten einen Schaden von mindestens 500,-EUR.

Zwei bislang unbekannte Täter wurden am 17.03.2023 / 11:15 Uhr beobachtet, wie diese vom Fahrradstellplatz eines Firmengeländes in Heiligenstadt / Liesebühl 20 ein graues Pedelec der Marke "Specialized" Typ "Turbo Kenevo Comb" im Wert von ca. 6.200,-EUR entwendeten. Dieses war mittels Kette gesichert. Vor Eintreffen der Polizei hatten sich die Täter bereits entfernt und konnten auch nicht mehr festgestellt werden.

Verkehr:

Am 19.03.2023 / 09:20 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Heiligenstadt / Am Kuhlsberg den 45jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Ein Atemalkoholwert von 1,14 Promille hatte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Erstattung einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in der Zeit vom 16.03.2023 / 17:00 Uhr - 18.03.2023 / 09:15 Uhr in Teistungen / Lange Straße 2d einen Schaden in Höhe von 700,-EUR bei einem hinter dem Haus auf einem Parkplatz abgestellten grauen Pkw Skoda Fabia. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Auch an diesem Wochenende nahm die PI Eichsfeld wieder mehrere Anzeigen auf, in denen unbekannte Täter mit Schockanruf oder SMS (mit Nachricht an WhatsApp) vergeblich versuchten, die Bürger um ihr Erspartes zu bringen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell