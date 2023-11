Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 im Bereich Hude

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag, 07. November 2023, gegen 18:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich Hude leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 49-jähriger Mann aus Wilhelmshaven befuhr mit einem Sportwagen die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Kurz hinter der Anschlussstelle Hude geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam mit dem Pkw von der regennassen Fahrbahn ab. Der Sportwagen kollidierte zunächst mit der äußeren, anschließend mit der mittleren Schutzplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Eine 51-jährige Frau aus Göttingen kam mit einem Kleinwagen auf die Unfallstelle zu und überfuhr Trümmerteile.

Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die 51-Jährige musste vor Ort von Rettungskräften behandelt werden. Am Sportwagen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Weitere Schäden entstanden am Kleinwagen und den Schutzplanken.

Die Autobahn 28 war in Richtung Oldenburg bis ungefähr 19:00 Uhr voll gesperrt. Bis zur Bergung des Sportwagens war eine Sperrung des linken Fahrstreifens erforderlich. Um 20:30 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.

