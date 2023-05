Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Mutmaßlicher Taxiräuber am Flughafen Frankfurt gefasst, Betrüger muss sechs Monate in Haft, 3.000 Euro Geldstrafe für gefälschtes Attest

Frankfurt/Main (ots)

Der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ist am 15. Mai ein mutmaßlicher Taxiräuber ins Netz gegangen. Die Beamten verhafteten den 26-jährigen Deutschen bei der Ausreisekontrolle nach Izmir. Mit einem Komplizen soll er im Juli 2022 in Frankfurt einen Taxifahrer ausgeraubt haben, weshalb die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Frankfurt am Main mit Haftbefehl nach ihm suchte. Bundespolizisten führten den Mann dem Haftrichter vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Für sechs Monate hinter Gitter muss ein 39-jähriger Türke. Bundespolizisten verhafteten den Mann bei der Einreisekontrolle aus Bangkok. 2017 war er vom Amtsgericht Bochum wegen Betruges verurteilt worden. Die Ladung zum Strafantritt hatte der Mann ignoriert. Nach eigenem Bekunden habe er eine Haftverschiebung beantragt, weil er in den Urlaub fliegen wollte. Diese sei von der Staatsanwaltschaft abgelehnt worden, was ihn aber nicht vom Urlaubsantritt abhielt. Er erholt sich nun in der Justizvollzugsanstalt Preungesheim von den Reisestrapazen.

Mit der Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro ersparte sich indes ein 39-jähriger Österreicher eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Bundespolizisten nahmen den Mann bei der Ausreisekontrolle nach New York zunächst fest. Wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse war er vom Amtsgericht Frankfurt am Main im Januar 2022 zu der Geldstrafe verurteilt worden. Im April 2021 hatte er der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ein gefälschtes Gesundheitszeugnis vorgelegt, welches ihn von der seinerzeit geltenden Maskenpflicht befreien sollte. Die Beamten stellten das Dokument damals sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nachdem er seine Justizschulden nun bei der Bundespolizei beglichen hatte, durfte der Österreicher seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell