POL-PDWIL: Einsatz der Polizei anlässlich der 28. Jesus Christ Party in Kröv

B 257 Seinsfeld (ots) - Am Samstag, dem 23.12.2023, kam es gegen 22:35 Uhr auf der Bundesstraße 257 unmittelbar vor der Ortslage Seinsfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger angefahren und verletzt worden ist. Der verletzte Fußgänger bewegte sich zuvor in Richtung Seinsfeld auf der Gegenfahrbahn und wurde hierbei augenscheinlich von einem PKW angefahren, welcher in Richtung Orsfeld fuhr. Bei dem PKW ...

mehr