Strotzbüsch (ots) - Am 21.12.2023 gegen 00:15 Uhr stellte eine Geschädigte in der Siebenbachstraße in Strotzbüsch fest, dass eine Drohne unmittelbar vor ihrem Schlafzimmerfenster schwebte. Aufgrund der Länge des Drohnenaufenthalts von etwa 15 Minuten vor Ort, musste davon ausgegangen werden, dass der ...

mehr