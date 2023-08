POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl eines Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen KLE - ZF 671

Emmerich am Rhein (ots) - Am Dienstag (22. August 2023) gegen 14:30 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Emmerich mit seinen Fahrrädern den Kapellenberger Weg in Klein-Netterden. Als sie von dem bislang unbekannten Fahrer eines Pkw mit Anhänger in Höhe einer Tankstelle überholt wurden, touchierte der Anhänger beide ...

mehr