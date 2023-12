POL-PDWIL: mit Alkohol und Drogen am Steuer unterwegs

Üdersdorf (ots) - An 22.12.2023 gegen 14:18 Uhr stellte eine Geschädigte aus der Ortslage von Üdersdorf (Manderscheider Straße) fest, dass ein bisher unbekannter Täter ihre zwei in einer frei zugänglichen Garage gelagerte Fahrzeugreifen auf Felgen mittels eines spitzen Gegenstandes durch Hineinstechen beschädigt hatte. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: ...

