Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmeneinbruch

Heinsberg-Dremmen (ots)

Zwischen dem 01. September (Freitag), 20.30 Uhr, und dem 04. September (Montag), 05.30 Uhr, durchschnitten Unbekannte einen Zaun und verschafften sich so Zugang auf ein an der Gladbacher Straße gelegenes Firmengelände. Vom Außengelände stahlen die Täter zirka 10 Trommeln Starkstromkabel. Aus der Fabrikationshalle, in die die Einbrecher ebenfalls gewaltsam eindrangen, erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell