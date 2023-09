Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt E-Scooter-Fahrer fährt in Kinderwagen

Mainz-Innenstadt (ots)

Wie erst am Freitag, den 15.09.2023 von einer Mainzerin angezeigt wurde, war es bereits am 11.09.2023, gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall am Schönbornerhof gekommen. Dabei war der Kinderwagen der 37-jährige Frau von einem 21-jährige E-Scooter-Fahrer angefahren worden.

Die Mainzerin war zum besagten Zeitpunkt auf dem Gehweg entlanggegangen und hatte dabei vor sich einen Kinderwagen mit ihren beiden Kindern darin geschoben. Plötzlich kollidierte ein E-Scooter mit dem Kinderwagen und verfing sich dabei mit dem Lenker im oberen Teil des Kinderwagens. Dabei drohte der Kinderwagen, mit den Kindern darin, kurzzeitig umzukippen. Der Fahrer des E-Scooters verletzte sich bei dem Zusammenstoß und musste durch Rettungskräfte erst-versorgt werden. Im Anschluss wurde er in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die beiden Kinder der Mainzerin blieben unverletzt. Der Kinderwagen war beim Zusammenstoß beschädigt worden.

