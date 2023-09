POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Mann klaut Kleidung mitsamt Schaufensterpuppe

Mainz- Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Freitagmorgen gegen 05:31 Uhr meldete ein 37-jähriger Gau-Bickelheimer bei der Feuerwehr, dass sein Auto qualmt und er es in der Mombacher Straße, in Höhe des B&B Hotels abgestellt hätte. Die Berufsfeuerwehr traf nur wenig später ein und konnte den Entstehungsbrand löschen, sodass das Fahrzeug nicht in Vollbrand geriet. ...

