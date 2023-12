POL-EU: Taschenraub in Euskirchen-Kuchenheim

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (21. Dezember) kam es zwischen 12.15 und 13.45 Uhr in der Nahestraße in Euskirchen zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte schlugen ein Seitenfenster der Beifahrerseite eines Pkw ein, entwendeten eine Papiertüte mit Alkohol und Süßigkeiten und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr