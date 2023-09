Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellen mutmaßliche Graffitisprayer fest

Stuttgart (ots)

Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben in der Nacht vom Dienstag (12.09.2023) am Abstellbahnhof in Stuttgart-Vaihingen zwei Personen im Alter von 25 und 26 Jahren beim Graffitisprühen festgestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge besprühten zunächst vier mutmaßliche Täter gegen 23:20 Uhr in der Abstellgruppe zwei S-Bahnen mit Graffiti, bevor sie die Mitarbeiter offenbar bemerkten und in das angrenzende Industriegebiet flüchteten. Die 26-jährige deutsche Staatsangehörige sowie der 25-jährige österreichische Staatsbürger wurden kurze Zeit später von den beiden DB Mitarbeitern festgestellt und bis zum Eintreffen der alarmierten Landes- und Bundespolizei festgehalten. Eine Fahndung nach den beiden anderen mutmaßlichen Sprayern verlief ohne Ergebnis. Der entstandene Schaden an den S-Bahnen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Aufgrund der Sperrung der Gleise kam es zu bahnbetrieblichen Verzögerungen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

