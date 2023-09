Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten attackiert

Tübingen (ots)

Zu einem tätlichen Angriff gegenüber einer Streife der Bundespolizei durch einen 18-Jährigen und seine 17-jährige Begleiterin ist es am heutigen Morgen (12.09.2023) am Tübinger Hauptbahnhof gekommen. Die beiden 17 und 18 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen befanden sich gegen 08:10 Uhr auf dem Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes, als sie die Streife der Bundespolizei wahrnahmen und sofort vor dieser flüchteten. Die beiden Bundespolizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den 18-Jährigen nach einer kurzen Flucht stellen und festhalten, wogegen sich der in Tübingen wohnhafte Mann widersetzte. In der Zwischenzeit war auch die 17-Jährige an den Ereignisort zurückgekehrt und griff nun zusammen mit ihrem Begleiter die Beamten an, indem sie unter anderem einem 56-jährigen Polizisten mehrfach gegen den Kopf trat. Durch den Einsatz von Pfefferspray und der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnte die Lage schließlich beruhigt und die beiden aggressiven Beschuldigten zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei dem Vorfall wurden die beiden Angreifer leicht verletzt, verweigerten jedoch die medizinische Versorgung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen. Der 56-jährige Beamte begab sich aufgrund seiner Kopfverletzungen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in medizinische Behandlung. Gegen die 17 und 18 Jahre alten Personen wird nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Bundespolizei bittet mögliche Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell