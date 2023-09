Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 29-Jähriger in S-Bahn attackiert

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Mittag (11.09.2023) wurde ein 29 Jahre alter Reisender durch einen bislang unbekannten Täter in einer Stuttgarter S-Bahn attackiert und verletzt. Am gestrigen Montag befand sich der 29-Jährige in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt, als er offenbar gegen 12:00 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Nachdem der Reisende die Anfrage zweimal verneint hatte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte konnte im Anschluss wohl weitere Angriffe verhindern, indem er die Arme des Angreifers festhielt und diesen beruhigte. Der Täter, bei welchem es sich um einen mit einem weißen Oberteil bekleidet circa 185 cm großen Mann mit schlanker Statur, braunen Augen und braunen, mittellangen Haaren handeln soll, entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

