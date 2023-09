Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannte bedroht Jugendliche - Bundespolizei sucht Zeugen

Marbach/Stuttgart (ots)

Eine bislang unbekannte Frau hat am vergangenen Montagabend (11.09.2023) fünf Mädchen in einer Stuttgarter S-Bahn in Richtung Schwabstraße bedroht. Bisherigen Informationen zufolge betraten die 14 bis 16 Jahre alten Mädchen gegen 19:00 Uhr eine S-Bahn der Linie S4 am Marbacher Bahnhof und setzten sich in zwei Viererabteile. Nachdem die Jugendlichen wohl eine Unterhaltung begonnen hatten, soll eine in der Nähe befindliche Reisende sie zunächst beleidigend aufgefordert haben still zu sein und sie anschließend auch mehrfach bedroht haben. Hierbei hielt die Unbekannte offenbar einen circa 10 cm langen spitzen Gegenstand in der Hand, welchen sie auf die Geschädigten richtete. Die fünf Mädchen begaben sich daraufhin in einen anderen Wagen und erstatteten später Anzeige bei der Bundespolizei. Die Täterin wird von den Jugendlichen als circa 50 Jahre alte, schlanke und circa 160 cm große Frau mit mittellangen braunen Haaren (zu einem Zopf gebunden) und einem ungepflegten Äußeren beschrieben. Zur Tatzeit trug sie wohl ein helles, bedrucktes T-Shirt. Die unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelnde Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der Täterin geben können, sich unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

