Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte brachen am Freitag in ein Haus am Krampenfeld ein. Sie durchsuchten einige Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten mit einer Medaille. Im Einstiegsbereich, ein aufgehebeltes Fenster, verteilten sie Schmiermittel und flüchteten unerkannt. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr.

Gladbeck

An der Kirchhellener Straße (Alt-Rentford) flüchtete ein Unbekannter nach einem Einbruch, nachdem der Hund eines Hausbewohners angeschlagen hatte. Der Unbekannte hatte sich über die Haustür Zugang zum Wohnhaus verschafft und war gerade dabei die Jacken zu durchsuchen, als der Hund reagierte. Der Hausbesitzer reagierte, sah nach und konnte noch eine dunkel gekleidete Person erkennen, die aus der Tür lief. Er informierte sofort die Polizei. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Bottrop

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen hebelten Unbekannte ein Fenster einer Sozialeinrichtung an der Adolf-Kolping-Straße auf und durchsuchten im Inneren diverse Schränke und Räume nach Diebesgut. Angaben zu einer möglichen Beute konnten bislang noch nicht gemacht werden.

Marl

An der Loekampstraße rissen Diebe einen Tresor aus der Wandverankerung und nahmen ihn mit. In ihm wurde Geld aufbewahrt. Sie verschafften sich Zugang, indem sie eine Tür des Vereinsheims aufhebelten. Tätig waren sie von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Traktor (Klöckner-Humboldt-Deutz), der in der Nacht zu Samstag entwendet wurde. Das Fahrzeug ist nicht angemeldet und stand auf einem Hof an der Sickingmühler Straße. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Gladbeck

Mit Geld und Tabakwaren flohen zwei unbekannte Täter aus einem Geschäft an der Feldhauser Straße. Zeugen informierten die Polizei, als sie in der Nacht zu Samstag, gegen 02.45 Uhr, verdächtige Geräusche vernahmen. Einige beschrieben die Täter als junge Männer mit dunklen Haaren und großen Taschen beschrieben. Einer habe eine weiße/helle Jacke getragen. Sie flüchteten mit großen Taschen in Richtung Kreisverkehr bzw. Innenstadt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell