Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Schulfassade mit Graffiti beschmiert

Recklinghausen (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag besprühten Unbekannte die Außenfassade einer Schule an der Leonhardstraße. Die Polizei wurde am Samstag über den Vorfall informiert. An mehreren Stellen fanden sich Graffitis mit antisemitischem Inhalt. Einige Tage zuvor waren die Wände der Schule schon einmal beschmiert worden. In beiden Fällen wurden Anzeigen geschrieben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zusammenhänge werden aktuell geprüft.

Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell