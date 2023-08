Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Waghalsiger Schwimmer aus Rhein gerettet

Koblenz (ots)

Am Samstag, 19.08.23, wurde der Polizei gegen 20.30 Uhr eine im Rhein befindliche Person gemeldet, die sich möglicherweise in einer Notsituation befinden könnte. Neben Einsatzkräften der Wasserschutzpolizei und den anliegenden Polizeidienststellen waren sowohl die Feuerwehr als auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Person, ein 29-jähriger Mann aus Weißenthurm, konnte zeitnah durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr unverletzt aus dem Wasser geborgen werden. Der Mann gab an, dass er von Neuwied nach Weißenthurm schwimmen wollte.

