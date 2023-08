POL-PPKO: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen

Koblenz (ots) - Am Sonntag, den 13.08.2023, gegen 11:10 Uhr verließ der 15 Jahre alte Robin LORENZO-MORCILLO, die Wohngruppe der Lebenshilfe in Mayen, Königsbergstraße 4, 56727 Mayen. Alle bisherigen polizeilichen Ermittlungen verliefen bislang ergebnislos. Robins Aufenthaltsort konnte nicht ermittelt werden. Seine früheren Anlaufadressen befinden sich jedoch in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. Bild und ...

