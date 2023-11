Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Entwarnung nach Bombendrohung an Schule

Recklinghausen (ots)

Bei einer Gesamtschule im Dorstener Stadtteil Wulfen ist eine Bombendrohung eingegangen. Die Droh-Mail war am Samstagabend verschickt worden und wurde heute Morgen gelesen. Die Schulleitung veranlasste daraufhin - direkt zum Unterrichtbeginn - die Räumung. Anschließend wurde das Gebäude von der Polizei durchsucht. Gefunden wurde nichts, so dass um kurz vor 11 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. Die weiteren Ermittlungen - unter anderem zum Inhalt bzw. dem/den Verfasser/n der Mail - dauern an.

