POL-RE: Herten: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Samstagabend erhielt der Hausbesitzer einer Immobilie In der Feige gegen 18.20 Uhr eine Nachricht seines Alarmsystems. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand am oder im Haus erkannt werden. Allerdings fanden sich Hebelmarken an einer Balkontür im ersten Obergeschoss. Vermutlich gelangten die unbekannten Einbrecher über ein Vordach auf den Balkon, wo sie versuchten in das Haus einzudringen. Die Alarmanlage scheint sie aber aufgeschreckt und in die Flucht geschlagen zu haben. Ins Haus sind sie nicht eingedrungen.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo zu melden (Tel. 0800 2361 111).

Machen auch Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich und bauen Sie zusätzlichen Schutz an Fenster und Türen ein. Tipps zum Einbruchsschutz geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention. Infos dazu und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-2 Oder rufen Sie die Kolleginnen und Kollegen einfach an: 02361 55 3344

