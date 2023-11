Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Castrop-Rauxel: Graffiti-Sprayer erwischt

Recklinghausen (ots)

In Haltern am See und Castrop-Rauxel sind am Wochenende mutmaßliche Graffiti-Sprayer erwischt worden. Tatverdächtig sind ein 19-Jähriger aus Marl sowie zwei 18- und 24-Jährige aus Castrop-Rauxel. In der Nacht auf Samstag, gegen 0.30 Uhr, wurde die Polizei zunächst zur Ecke Heinestraße/Vinckestraße gerufen. Ein Zeuge konnte beobachten, wie gerade ein Stromkasten mit Farbe besprüht wurde. Dank der schneller Alarmierung konnten die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort gestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen stand der 24-Jährige Schmiere, während der 18-Jährige den Kasten besprühte. Es wurden mehrere Spraydosen sichergestellt.

Gegen 3.20 Uhr am frühen Samstagmorgen wurden Polizeibeamte auf drei dunkel gekleidete Personen im Bereich einer Unterführung an der Strandallee in Haltern am See aufmerksam. Anschließend bemerkten die Kollegen frische Graffitis, so dass die Personen kontrolliert werden sollten. Ein 19-Jähriger aus Marl konnte gefasst werden, die beidem anderen liefen in Richtung Stadtmühlenbucht davon. Vor Ort konnte ein Auto festgestellt werden, womit die Tatverdächtigen vermutlich unterwegs waren. Im Auto waren auch mehrere Graffiti-Dosen zu sehen. An dem 19-Jährigen konnte außerdem frische Farbe festgestellt werden. Im Laufe der ersten Ermittlungen konnten auch frische Graffiti-Sprühereien am Bahnhof-Sythen entdeckt werden. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Taten in Haltern zusammengehören. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

