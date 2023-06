Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (294/2023) Auf B 3 trotz Überholverbot und Gegenverkehr drei Fahrzeuge überholt und Unfall verursacht - Polizei fahndet nach schwarzem BMW X5 oder X6 mit HMÜ-Kennzeichen und schwarzem Kühlergrill

Göttingen (ots)

Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und Groß Ellershausen, Höhe "Groner Holz" Mittwoch, 14. Juni 2023, gegen 12.05 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und Groß Ellershausen (Landkreis Göttingen) fahndet die Polizei in Göttingen nach einem unbekannten BMW, mutmaßlich vom Typ X5 oder X 6, neueren Baujahres mit HMÜ-Kennzeichen (Hann. Münden) und auffälligem schwarzen Kühlergrill.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Wagens soll derzeitigen Ermittlungen zufolge am 14. Juni (Mittwoch) gegen 12.05 Uhr im Waldstück "Groner Holz" im Bereich einer Kuppe trotz bestehenden Überholverbotes drei vorausfahrende PKW überholt haben.

Als sich Gegenverkehr näherte, scherte der BMW Zeugenangaben zufolge unmittelbar vor dem vordersten der drei überholten Fahrzeuge, einem Skoda Fabia, ein, so dass der Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge mussten auch die beiden anderen PKW, ein Audi Avant mit Anhänger und ein Hyundai, abbremsen. Dabei kam es zum Unfall. Die Insassen blieben unverletzt. Der unbekannte schwarze BMW fuhr in Richtung Göttingen weiter.

Die Polizei Göttingen hat Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen bzw. weitere von dem BMW gefährdete Autofahrende werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 zu melden.

Auch sonstige sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des beschriebenen X 5 oder X 6 führen, werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

