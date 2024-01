POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - Rote Lichtzeichenanlage übersehen Am Freitagmorgen, 05.01.2024 um 10:18 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW Führer aus der Gemeinde Motten die Landstraße von Ried in Richtung Thalau. Am Ortseingang von Thalau überfuhr er die Kreuzung in Richtung Motten und übersah dabei die rote Ampel. Eine 42-jährige Frau aus Künzell befuhr die Bundesstraße von Döllbach in Richtung Ebersburg und bei "grün" in den ...

