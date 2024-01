POL-OH: Protestaktionen von Landwirten am 08.01.2024 - Polizei sensibilisiert bezüglich möglicher Verkehrsbeeinträchtigungen

Fulda (ots) - FD Skoda beschädigt - Hinweise erbeten Gersfeld. Am Dienstag (02.01.) parkte ein Gersfelder zwischen 20 und 22 Uhr seinen dunkelgrauen Skoda Arona auf dem Parkplatz des Von-Steinrück-Hauses in der Schulstraße. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursachende ...

mehr