Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall (13/23)

Speyer (ots)

Am Samstagmittag befuhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer die Hellergasse in Speyer entgegen der Einbahnstraße. Beim Rechtsabbiegen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und einem entgegenkommenden abbiegenden 36-jährigen Pkw-Fahrer, sodass der Fahrradfahrer stürzte. Bei dem Radfahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb ihm nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.050 Euro, verletzt wurde augenscheinlich niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell