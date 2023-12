Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Frankenthal/Beindersheim (ots)

Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam es am gestrigen 23.12.2023 gegen 15:20 Uhr zu einem Beinahe-Unfall zwischen Frankenthal und Beindersheim. Wie die 18-jährige Geschädigte mitteilte, befuhr sie mit ihrem PKW (grauer Mazda 6) die K5 von Beindersheim in Richtung Frankenthal. Auf der Autobahnbrücke kam ihr ein weißer Mercedes AMG mit niederländischer Zulassung und deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Wohl aufgrund der Geschwindigkeit verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Gegenverkehr. Nur durch das schnelle Reagieren der 18-Jährigen konnte ein Unfall verhindert werden. Die Identität des Mercedes-Fahrers konnte durch die Polizeibeamten im Nachgang festgestellt werden.

Wer hat die K5 in diesem Zeitraum ebenfalls passiert? Wer kann Angaben zu dem Fahrverhalten der Beteiligten machen?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

