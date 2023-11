Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Heckenbrand: Feuer vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 22. November 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden, Laven und Wehden in den Meersenweg nach Spaden alarmiert. Grund war ein Notruf der gegen 15:20 Uhr in Leitstelle Bremerhaven auflief. Der Notrufmeldende schilderte vor Ort eine brennende Hecke, auf mehreren Metern. Noch vor Eintreffen der ehrenamtlichen Feuerwehrkräften konnte das Feuer jedoch größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte abschließend die Hecke. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell