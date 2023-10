POL-PDMT: Aktualisierung zu Verkehrsunfall auf B414

Hambach (ots) - Am heutigen Morgen wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 09:15 Uhr durch eine Zeugin über einen aktuellen Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße informiert. Die Zeugin konnte eine offen stehende Terrassentür am Nachbarhaus feststellen und zwei männliche Personen beobachten, die das Grundstück fluchtartig in Richtung Gückingen verließen. Die Zeugin konnte folgende Angaben zu den Tatverdächtigen ...

