Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hambach. Wohnungseinbruchdiebstahl

Hambach (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Polizeiinspektion Diez gegen 09:15 Uhr durch eine Zeugin über einen aktuellen Einbruch in ein Wohnhaus in der Dorfstraße informiert. Die Zeugin konnte eine offen stehende Terrassentür am Nachbarhaus feststellen und zwei männliche Personen beobachten, die das Grundstück fluchtartig in Richtung Gückingen verließen. Die Zeugin konnte folgende Angaben zu den Tatverdächtigen machen: 1. Täter: dunkle Haare, Vollbart, bekleidet mit Jeans, dunklem Oberteil und blauen Schuhen. 2. Täter: dunkelhaarig, bekleidet mit Jeans, dunklem Oberteil und weißen Schuhen. Diese Person führte zudem eine schwarze Stofftasche mit. Bei der TO-Aufnahme wurde festgestellt, dass die Terrassentüre durch die Täter aufgehebelt und im Anschluss sämtliche Räume durchsucht wurden. Zeugen, die Angaben über verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch in den tagen zuvor, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.

