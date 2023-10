Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 06.10.2023 um 03:05 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Montabaur einen 30-jährigen PKW-Fahrer in der Bergstraße in Höhr-Grenzhausen. Der Fahrzeugführer stand dabei merklich unter Drogeneinfluss durch mehrere verbotene und berauschende Substanzen und besaß zudem keinen Führerschein. Dieser wurde ihm bereits wegen Betäubungsmitteln im Straßenverkehr entzogen. Bei einer Durchsuchung wurde zudem noch eine geringe Menge an Drogen aufgefunden und sichergestellt. Des Weiteren waren die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen auf einen anderen PKW zugelassen und der mitgeführte Audi war nicht versichert. Dem beschuldigten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

