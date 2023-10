Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet

Ransbach-Baumbach (ots)

Ransbach-Baumbach - Zweimal wurde in der Rheinstraße 89 durch Unbekannte Graffiti auf die Hauswand eines Modehauses gesprüht. Zuerst in der Nacht vom Samstag, den 30.09.2023 auf Sonntag, den 01.10.2023 und dann nochmal in der Nacht vom Dienstag, den 03.10. auf Mittwoch, den 04.10.2023. Mit blauer Farbe wurden Halbmonde und das Wort "Turk" aufgesprüht. Ein Schriftzug wurde in alttürkischer Schrift aufgebracht. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0

