PP-ELT: Gewässerverunreinigung Hafen Traben-Trarbach

Mainz (ots) - Zeugen gesucht: In dem Zeitraum vom Samstag 01:00 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einer Motoryacht an der Liegestelle Bad Ems/ Schillerallee. Die/ der Täter gelangen durch die Persenning in den unverschlossenen Wohnraum. Hier wurden an Bord gelagerte Lebensmittel verzehrt und kleinere Elektronikgeräte entwendet. Zudem nahmen die Täter 2 E-Bikes mit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500,-EUR. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie ...

mehr